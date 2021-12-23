/667884/حسام-لبن-عقد-أول-اجتماع-للحكومة-بالعاصمة-الإدارية-يؤكد-حجم-الإنجازات-عبر-5-سنوات

قال المهندس حسام لبن، أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن عقد مجلس الوزراء أول اجتماعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أمر يؤكد حجم الإنجازات التي تمت علي أرض العاصمة الجديدة عبر خمس سنوات، مشيرا إلي أن تلك الأرض كانت منذ خمس سنوات مجرد صحراء بلا حياة، ولكنها تحولت إلي أهم المدن الجديدة والذكية بالشرق الأوسط وتنافس أهم المدن في العالم.

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وأكد أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، في تصريح له اليوم، إن فكرة الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون إنتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة، في ظل الجمهورية الجديدة، وفي إطار خطوات الدولة للتحول الرقمى، وهو ما سيساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

حسام لبن: عقد أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية يؤكد حجم الإنجازات عبر 5 سنوات

وأكد المهندس حسام لبن، أهمية الإسراع في تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل، وبما يساعد في تسهيل تقديم الخدمات للمواطن. وحرص أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي توجيه التحية للرئيس السيسي، بمناسبة عقد أولي اجتماعات الحكومة بالعاصمة الإدارية، متابعا، هذا اليوم يجب أن يٌسجل كإنجاز يحسب للرئيس السيسي الذى بفضل رؤيته ومتابعته وتوجيهاته المستمرة لم يكن هناك تلك العاصمة الذكية وغيرها من المدن الذكية الجديدة مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها.

وأضاف لبن، أن مثل تلك المشروعات تدعو للفخر وتؤكد عزيمة وإرادة المصريين علي تغيير المستحيل.