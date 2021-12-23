/667886/ليفربول-يتلقى-صدمة-كبيرة-بعد-تأجيل-مباراة-ليدز-بالدوري-الإنجليزي-تفاصيل

بعد إعلان تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايت، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي الممتاز، تلقى الفريق خبر حزين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان نادي ليفربول يلعب الجولة الماضية أمام توتنهام، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليفشل الفريق في التقدم نحو صدارة الدوري الإنجليزي، والذي يتصدرة حتى الأن مانشستر سيتي.

وتعرض أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للريدز إلى الطرد خلال المباراة الماضية مباشرة، وذلك عقب التعدي بدون الكرة على لاعب توتنهام، ليتم إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات متتالية.

وكان من المفترض أن يغيب اللاعب عن المباريات الثلاثة بداية من لقاء ليدز يونايتد بالدوري، ولكن بعد تأجيله تقرر أن يبدأ الإيقاف من مباراة ليستر سيتي، وتنتهى في مباراة تشيلسي يوم 3 يناير المقبل.

ويأتي تأجيل مباراة ليدز يونايتد لفريق ليفربول بمثابة الصدمة بسبب ما حدث لروبرتسون وتأجيل الإيقاف لنهاية مباراة تشيلسي الهامة في الدوري.

رسمياً.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد، لوقت لاحق، في لقاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي مباراة ليفربول وليدز يونايتد في البوكسينج داي، بالأحد القادم في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

وأفادت الرابطة في بيان: "بعد دراسة طلبات التأجيل التي وصلتنا من ناديي ليدز وواتفورد بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وافقنا على تأجيل مباريات الناديين المتأثرين في البوكسينج داي".

البوكسينج داي

هناك مباراة أخرى قد تم تأجيلها أيضًا في "البوكسينج داي"، وهي بين ولفرهامبتون وواتفورد، وكانت في نفس موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.