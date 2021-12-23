تعرف على مواعيد نوات إسكندرية 2022

تضرب محافظة الإسكندرية عدة نوات خلال فصل الشتاء حيث كشفت المحافظة عن عددة النوات التي تعرضت لها عروس البحر الأبيض المتوسط، والتي بلغت 23 نوة ممطرة على أماكن متفرقة بالمحافظة، الأمر الذي جعلها تستعد لاستقبال الجديد منها خلال الأيام المقبلة.

دوت الخليج

شهر أكتوبر الماضي كان شاهدًا على بداية النوات وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه المحافظة، والتي يدات بنوة رياح الطليبة واستمرت لمدة ثلاثة أيام، فيما تبدأ مجددًا يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر، نوة عيد الميلاد وتستمر لمدة يومين، حيث تصاحبها أمطار شديدة على المحافظة.

وفي 2 من يناير المقبل ستكون نوة رأس السنة ممطرة، وفق ما أوضحت المحافظة وتستمر لمدة 4 أيام، أما نوة الفيضة الكبرى فتستمر لمدة 6 أيام وتكون شديدة المطر ومن المتوقع بدايتها الثلاثاء 12 يناير.

وفي 19 يناير تتعرض المحافظة لأنواء الغطاس الممطرة والتي تستمر لمدة 3 أيام، أما أنواء الكرم تستمر لمدة 7 أيام، وتكون شديدة المطر، على أن تبد هذه النوة في 28 يناير المقبل، ويليها عقب ذلك أنواء الشمس الصغيرة والتي تبدأ الخميس 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام.

وبالنسبة للنوات الأخرى على مدار العام، فتتعرض المحافظة لأنواء السلوم 2 مارس المقبل التي تستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة، وتليها أنواء الحسوم في التاسع من مارس والتي من المتوقع أن تكون ممطرة أحيانًا.

فيما تتعرض محافظة الإسكندرية لعدد آخر من النوات، وتتمثل في أنواء الشمس الكبيرة وتستمر لمدة يومين ومن المتوقع بدايتها الخميس 18 مارس وتستمر لمدة يومين، ويليها أنواء عودة وبرد العجوزة في 24 مارس، وتستمر لمدة 6 أيام.

ثم بعد ذلك تتعرض الإسكندرية لرياح الخماسين في 23 ابريل والذي يوافق يوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين، ويليها رياح النقطة في 18 يونيه وتستمر لمدة يومين، وأخيرًا رياح الصليب في 30 سبتمبر والذي يوافق يوم الخميس وتستمر لمدة 3 أيام.

يذكر أن المحافظة تعرضت للعديد من النوات خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث تعرضت لأنواء قاسم في الرابع من ديسمبر، وصاحبها عواصف شديدة كما تعرضت لأنواء الفيضة الصغيرة في 19 ديسمبر.