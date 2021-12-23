/667890/رشا-اسحق-افتتاحات-الصعيد-تأتي-تماشيا-مع-رؤية-مصر-٢٠٣٠

قالت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنموية و خدمية في صعيد مصر، تأتي تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، و التي تعتمد على بناء الانسان الذي يعد هو المادة الخام للتنمية الشاملة في مفهومها المطلق.

تحيا مصر يرصد تعليق رشا اسحق على افتتاحات الصعيد

افتتاحات الصعيد

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة جادة في مواجهة التحديات والتغلب علي الصعوبات التي تمر بها، مشيرة إلى حديث الرئيس السيسي” أننا نقاتل من أجل الخروج مما نحن فيه لنصل الي ما نتمناه لانفسنا و لبلادنا”، لافتة إلى أن الدولة قامن علي مدار السبع سنوات الماضية برصد ما يقارب من تريليون و مائة مليار جنيه لتنمية الصعيد بعد ان كان مهمشا لعقود طويلة.

ولفتت رشا اسحق إلى وجود ٤٥٠٠ شركة خاصة تعمل في المشروعات التنموية و تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية ما نادي به الرئيس السيسي بضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني العشوائي، و أن البناء علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل بالريف .

و طالبت رشا اسحق، كل اجهزة الدولة و جميع مؤسساتها ان تعمل علي وضع حلول عملية و حاسمة لمعالجة قضية الزيادة السكانية و التي نعكف علي دراستها حاليا في مجلس الشيوخ المصري في لجنتي حقوق الإنسان و الصحة بالمجلس .

ووجهت رشا اسحق الشكر للرئيس السيسي علي الجهود المبذولة في صعيد مصر ،التي تؤكد ان الدولة المصرية عازمة علي تغيير اوجه شكل الحياة في كل ربوع مصر بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي اطلقها سيادة الرئيس في سبتمبر ٢٠٢١ من اجل تحقيق الكرامة الانسانية لكل مواطن مصري بلا تمييز علي ارض مصرنا الحبيبة الغالية .