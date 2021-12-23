/667891/حزب-الشعب-الجمهورى ينظم-احتفالية-قادرون-لذوى-الهمم-في-سوهاج--صور

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بسوهاج بالتعاون مع محافظة سوهاج و مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة تحت عنوان "قادرون"ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بالحديقة "الذهبية" بمدينة سوهاج الجديدة بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ ونواب وأعضاء هيئة مكتب الحزب ووكلاء الوزارات وعدد من الشخصيات العامة والصحفيين.

وقام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب والنائب شعبان لطفى والنائب ياسر نصر والأستاذ أحمد وائل المشنب والأستاذ أكرم فتحى العمدة، نواب وأعضاء هيئة المكتب بجولة تفقدية داخل مقر الحديقة، استمعوا خلالها لعدد من شباب وفتيات ذوي الهمم للوقوف على متطلباتهم وأهم المشكلات التى تواجههم لحلها. كما تفقدوا المحافظ والوفد المرافق له، معرض المشغولات اليدوية الذى أقامه فتيات من ذوي الإعاقة من عدد من مراكز المحافظة المختلفة وكذلك مباريات لكرة القدم والطاولة لشباب وفتيات من ذوي الإعاقة.

وعقب انتهاء الجولة، بدأت فعاليات الحفل بسماع آيات من الذكر الحكيم بصوت أحد الطلاب المكفوفين، ثم السلام الجمهورى، ثم فقرات استعراضية وأغاني وطنية بأداء طلاب من ذوى الاعاقة من كورال المدارس الفكرية المختلفة التي شاركت فى الحفل.

والقى المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج كلمة رحب فيها بضيوف الحفل وقدم الشكر للواء طارق الفقى، محافظة سوهاج لرعايته وحضوره فعاليات الحفل، مؤكدا على دعم حزب الشعب الجمهورى لكافة الأنشطة والفعاليات التي يقيمها شباب ذوى الاعاقة فى أى مكان بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة والنائب زكريا حسان والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والدكتورة تغريد سامى وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال في سوهاج

على جانب أخر اعلنت مديريه الشؤون الصحية بسوهاج عن مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتستمر اليوم وغدا لجميع الفرق الثابتة بمكاتب الصحة وذلك لضمان تطعيم كل طفل مستهدف على ارض المحافظة.

كما اعلنت المديرية مساء أمس الاربعاء ٢٢ ديسمبر وخلال استعراض نتائج الحملة انه تم تطعيم ٩١٤٩٨٤ طفل بنسبه٩٩.٩% من أجمالي المستهدف ومازالت الحملة مستمرة بالفرق الثابتة اليوم وغدا .