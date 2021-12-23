/667892/تعرف-على-موقف-عمرو-السولية-من-المشاركة-في-مباريات-الأهلي-بعد-الإصابة

تعرض عمرو اسولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي إلى إصابة مفاجأة خلال مباراة الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر عمرو السولية ملعب مباراة الأهلي والرجاء، قبل بداية المباراة بدقائق، وذلك عق نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب.

وبات من المؤكد غياب عمرو السولية عن مباراة فيوتشر ببطولة الدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام.

أما موقف مشاركة اللاعب في مباراة بيراميدز في نهاية الأسبوع سوف يتحدد بعد الاشعة التي سيخضع لها اللاعب اليوم من أجل معرفة قوة الإصابة.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تحدث بعد المباراة أمس وأكد أن السولية كان يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، ولكنه كان لديه إصرار كبير من أجل المشاركة في المباراة.

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي والفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية.

بدر بانون يتحدث عن إنجازه التاريخي مع الأهلي والرجاء

أكد بدر بانون، لاعب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة عبر "بي إن سبورت" "المباراة كانت عاطفية بالنسبه لي بسبب لعبي لفريق الرجاء قبل ذلك وأقول لهم هارد لك".

وزاد "مباراة اليوم كانت قوية وهامة للغاية وكان لابد أن نفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي التي دعمت الفريق بشكل كبير للغاية".

وأكمل "سعيد بتحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي وهذا الأمر جيد لي وللنادي الأهلي والإنجاز كبير لم أتوقع حدوثة من قبل".

واختتم "قدمت بطولة جيدة مع المغرب في كأس العرب وكان لدي تركيز شديد وكبير من أجل مواصلة العمل مع النادي الأهلي، وسعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي".

موسيماني: الرجاء لو لم يلعب على تضيع الوقت لربما فاز

تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عقب تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: " انا سعيد يجب أن نهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على ذلك الفوز الصعب، نحن تدربنا على ركلات الجزاء، وأشكر الجماهير واللاعبين ومجلس الادارة".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا ذلك والرجاء لو لعب مباراة أفضل كان فاز ولكن لعبوا على تضيع الوقت".