مدبولى: بأى منطق يدفع المواطن فلوس مقابل شهادة لقاح كورونا؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن متحور أوميكرون هو أسرع انتشارا ولكنه أقل حدة فى الإصابة، وخلال شهور تقول التوقعات إن كل المصابين بكورونا سوف يصابون بالمتحور الجديد، ولكنه لا يعدو كونه نزلة برد.





وقال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى الآن بالحى الحكومى، بالعاصمة الجديدة: اليوم بأرض مصر 115 مليون جرعة، وتم تطعيم أكثر من 53 مليون مواطن، ولكن مازال لدينا كمواطنين ثقافة رفض اللقاح ووضعنا إجراءات اشتراطية للتعامل. وتساءل مدبولى: بأى منطق يدفع المواطن فلوس لصالح شهادة للقاح دون أن يحصل عليه؟ مضيفا: "نحن نحتاج لتوعية المواطنين، فاللقاح متوفر وكل من يحصل عليه تكون إصابته أقل ضررا".

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