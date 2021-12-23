جامعة القاهرة تحقق المركز الثالث إفريقيًا فى تصنيف الجامعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة مشاركة جديدة فى تصنيف "UI Green Metric" العالمى للجامعات الخضراء صديقة البيئة، كأول جامعة مصرية تحصل على هذه الجائزة، حيث حققت المركز الثالث إفريقيًا و242 عالميًا على الرغم من مشاركتها الأولى فى هذا التصنيف للعام الحالى 2021.





وذكر بيان صادر، اليوم الخميس، عن جامعة القاهرة أن تصنيف المقياس الأخضر العالمى للجامعات الذى تنظمه جامعات إندونيسيا يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمى والطاقة وإدارة المياة وإدارة النفايات والنقل.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أنه فى ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية "2021 - 2025" تم إعداد أول تقرير للاستدامة لعام 2020 مشتملاً على الجهود المبذولة لتقليل الآثار البيئية السلبية للجامعة.

ويهدف التقرير إلى تقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة فى الحرم الجامعى من خلال تلخيص التزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، فضلاً عن الكشف عن مدى التزام جامعة القاهرة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن جامعة القاهرة فازت هذا العام بالمركز الأول على 27 جامعة حكومية فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما أنشأت الجامعة مكتب الاستدامة الأول من نوعه فى الجامعات المصرية.