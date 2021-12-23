/667902/ننشر-مجهودات-الخاط-الساخن-التي-حققها-في-علاج-الإدمان

نشرت وزراة التضامن الاحتماعي، عبر الصفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطس برئاسة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، صورة انفوجراف يوضح المجهودات التي حققها الخط الساخن للصندوق "16023"

دوت الخليج

وتضمن الانفوجراف جهود تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2021 من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن،بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد " كما تم افتتاح مركز تابع للخط الساخن بمستشفى أحمد جلال العسكرى بالهايكستب ،بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كذلك افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة ، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66% بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%.

مجهودات الخاط الساخن التي حققها في علاج الإدمان

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتعاون المشترك بينهما في مجال حماية ورعاية الأطفال بلامأوى في إطار برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي .

توقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي مع الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية الأطفال

ويستهدف البروتوكول تفعيل الشراكة بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف إلى تحقيق مصلحة الاطفال بلامأوي وفي وضعية الشارع أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةـ عن طريق تمكينهم من الوصول لحقوقهم الصحية والتعليمية وتطوير مهاراتهم الحرفية وإعادة تأهيلهم لادمجاهم في أنشطة الحياة المجتمعية.

وأكد البرنامج أنه يدعم مبدأ الشراكة وتضافر الجهود والمساهمات من المجتمع المدني لتحقيق الحماية والرعاية للاطفال بلامأوي، حيث يتضمن البروتوكول تدريب العاملين والأطفال وذلك بالتنسيق داخل مجتمعات العمل وتوفير خدمات للاطفال بلامأوي ومن المقرر أن يتم مساعدة مؤسسات رعاية الأطفال بلامأوي.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ برنامجا للقضاء على ظاهرة الاطفال بلامأوى في ١٤ محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الاطفال فضلًا عن انتشار ١٧ وحدة متنقلة تسير في مختلف الشوارع من خلال فريق مدرب للتعامل مع الاطفال والكبار بلامأوى. وطالب البرنامج بضرورة ابلاغ المواطنين عن حالات التي يجدونها علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.