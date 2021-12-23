ظافر العابدين يكشف لـ دوت الخليج حقيقة انضمامه لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

بدأ العد التنازلي لبدأ نجوم الفن تصوير أعمالهم الفنية المقرر مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022، ومن بينهم مسلسل الاختيار 3، والذي تردد خلال الأيام الماضية في سرية تامة أنه من الممكن أن ينضم النجم التونسي ظافر العابدين إلى طاقم عمل مسلسل الاختيار 3. فما حقيقة هذا الأمر؟

دوت الخليج تكشف حقيقة انضمام ظافر العابدين إلى طاقم عمل مسلسل الاختيار 3

تواصل موقع "دوت الخليج"، مع النجم ظافر العابدين، وسألوه حول مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2022، بأي عمل سواء كان مسلسل الاختيار 3 أو غيره من الأعمال، إلا أنه قال: " لا. لن أشارك في موسم مسلسلات رمضان للعام المقبل 2022".

فيلم ظافر العابدين الجديد

وكان النجم التونسي ظافر العابدين تألق مؤخرًا من خلال فيلمه الجديد "غدوة"، والذي يتحدث خلاله باللهجة التونسية، حيث شارك بفيلم غدوة بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43 ليفوز ظافر العابدين بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد الفيبريسي.

فيلم غدوة

فيلم "غدوة" هو أول تجربة إخراجية للفنان التونسي ظافر العابدين وشارك في التمثيل ايضاً، وتدور أحداث "غدوة"، حول رجل يُدعى حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

طاقم عمل فيلم غدوة

فيلم "غدوة"، من تأليف إخراج ظافر العابدين، وبطولة ظافر العابدين، رباب السرايري، بحري الرحالي، غانم الزرلي، نجلاء بن عبدالله.

مسلسل الاختيار 3

يشار إلى أن مسلسل الاختيار 3 يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك عقب نجاح الجزئين السابقين من مسلسل الاختيار، حيث كان الجزء الأول من بطولة أمير كرارة، والجزء الثاني من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، على أن يكون الجزء الجديد من بطولة كلًا من أحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه في موسم رمضان 2022.