محمود تركي يشارك فى المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة..ويؤكد: الإهتمام بذوى الهمم انعكاس الجمهورية الجديده

/667899/محمود-تركي-يشارك-فى-المهرجان-العربي-الدولي-لذوي-الاحتياجات-الخاصةويؤكد-الإهتمام-بذوى-الهمم-انعكاس-الجمهورية-الجديده

شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور في ختام المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذه المشاركة لترسيخ أن ذوي الهمم جزء أساسي ومهم في نسيج هذا الوطن وانعكاسا لما توليه الجمهورية الجديده من الاهتمام بدمج وتمكين ذوي الهمم وتوفير كل السبل لتيسير على أبناء هذا الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياة الطبيعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب محمود تركي فى المهرجان العربي لذوى الاحتياجات الخاصة

المهرجان العربي الدولي لذوي الاعاقة

وأشاد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام بحصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم التي يدعهما الدستور، فضلا عن ضرورة سن القوانين التي تحفظ حقوقهم، لافتا إلى قانون ذوي الإعاقة وحقهم فى التمكين والدمج وتغليظ العقوبة علي المتنمرين عليهم وضرورة توافر الكود الهندسي في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية ووسائل المواصلات.

هذا وشارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التى نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية (قاضي الحريات)، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب.

وتمثل وفد نواب التنسيقية في كل من النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديموقراطي، والدستور.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل منظمة اليونسيف بمرور ٧٥ عام على تأسيسها، الذي تم برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

ضم وفد التنسيقية النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.