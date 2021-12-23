/667900/محافظ-القليوبية-ونائب-التنسيقية-يشهدان-ختام-دورة-تدريب-مسئولي-وحدات-حقوق-الإنسان-بالمحافظة

ألقى النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،كلمة خلال مشاركته فى ختام الدورات التدريبي لوحدات حقوق الانسان بمحافظة القليوبية، تناول فيها تاريخ حقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين المعنية بحقوق الإنسان، والتعرف على منظومة حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وأعطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع طلباتهم وشكاواهم، مؤكدا على فخره واعتزازه بالمشاركة في هذه الدورة التدريبية لتدريب أبناء المحافظة على التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة محمد عبد العزيز فى ختام الدورات التديبي لوحدات حقوق الانسان بالقليوبية

وحدات حقوق الانسان بالقليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم ختام الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر 2021 بهدف تدريبهم على العمل المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر وحاضر فيها محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان والدكتور سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

كما ألقى الدكتور سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كلمة أكد خلالها على سعادته لمشاركته في هذه الندوة، والتي تأتي تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، مؤكداً أن الدولة حالياً تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباتها، مضيفا أن مصر تعمل دائماً على دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وإعلاء قيم الإستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وفي كلمته هنأ محافظ القليوبية المتدربين لحصولهم على الدورة التدريبية لصقل مهاراتهم، مؤكدا لهم على ضرورة تفعيل الجانب العملي لتلك الدورة التدريبية من خلال حسن استقبال ومعاملة الجمهور، مؤكدا " يجب أن نبدأ بأنفسنا" والعمل على حل مشاكل المواطن وتوفير سبل الراحة ونشر ثقافة حسن معاملة الجمهور وتطبيقها في مقارات عملهم، ،مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا لهذا الملف المهم، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، مشيرا إلى أن كل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبادرة "مشروعك" وجميع البرامج التنموية التي تقوم المحافظة بتنفيذها لصالح المواطنين تصب فى خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة.

وتقدم المحافظ بجزيل الشكر والتقدير المحاضرين بالدورة التدريبية على جهودهم المتميزة وحرصهم على أن يكونوا جزءا من هذا البرنامج لنقل خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الانسان لمسئولي الوحدات بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الدورة تندرج تحت مظلة محاور استراتيجية حقوق الإنسان والتي من بينها التثقيف وصقل مهارات العاملين بمجال حقوق الإنسان ليكونوا قادرين للتعامل مع هذا الملف الحيوي.

وفي نهاية الدورة كرم محافظ القليوبية المتميزين من الحاصلين علي الدورة التدريبية متمنيا لهم مزيدا من التوفيق في وحداتهم وأن يكونوا سفراء للمحافظة في هذا المجال مطالبا اياهم ببذل المزيد من الجهد ومساعدة المحافظة في تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وشارك بالدورة التدريبية كل من المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والدكتور عبد الله أحمد عبد الله عضو مجلس النواب و نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة .