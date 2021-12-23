/667901/مصر-للصحة-والتنمية-المستدامة-تنظم-قافلة-طبية-وإنسانية-بقرية-زاوية-سالم-ضمن-حياة-كريمة بالبحيرة

تحت رعاية محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة قامت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وشركة إيفا فارما للأدوية بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» ومديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة ومجلس مدينة أبو المطامير وبمشاركة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، والنائب محمد الشلمة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، بتنفيذ قافلة طبية وإنسانية بقرية زاوية سالم بمركز أبو المطامير، حيث قامت القافلة بإجراء فحوصات طبية لمرضى القلب والضغط ومرضى السكري كما شملت أيضًا تخصصات الأطفال، وأمراض النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وقد لاقت القافلة إقبال كبير من المرضى والمنتفعين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تنظيم قافلة حياة كريمة بقرية زاوية سالم بالبحيرة

قافلة حياة كريمة بالبحيرة

واتسمت جولة مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بتنوع الأنشطة والفاعليات والخدمات التي تم تقديمها للأهالي بتوزيع ملابس وبطاطين للأسر الأكثر احتياجًا وفوط صحية على السيدات لتحسين ممارسات النظافة الصحية وفقر الدورة الشهرية.

وصرح الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن القوافل الطبية جاءت بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين والتغلب على نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية بالقرى المستهدفة.

وأضاف الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق و استاذ مساعد النساء و التوليد بقصر العيني أن القافلة الطبية شهدت إقبال كبير من الأهالي منذ الصباح الباكر بالتعاون مع وحدة تنظيم الأسرة بديرية الصحة بمحافظة البحيرة مؤكدًا أن نجاح اليوم هو ثمرة التعاون المشترك على جميع المستويات.

وأكد الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات بإيفا فارما للأدوية أن الشركة قررت المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التزامًا منها بمسئوليتها الاجتماعية نحو دعم المرضى، وشدد على حرص إيفا فارما على مد جسور التعاون مع كافة الجهات مشيدًا بما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لصالح المواطنين.

وقالت الدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن نجاح اليوم هو ثمرة التعاون المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني موجهة الشكر لمحافظ البحيرة والقيادات التنفيذية وأن المؤسسة تستعد هذه الأيام بفريق عمل كبير وشباب من المتطوعين لاستكمال تقديم الدعم والتطوير لمشروع حياة كريمة.

ما تم فحصه وتوقيع الكشف الطبى عليه اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 21 بقافلة زاوية سالم مركز أبوالمطامير 150 أطفال 100 أمراض مزمنة 50 قلب وصدر 75 نساء وتوليد 55 تنظيم أسرة 70 أمراض باطنة 40 معمل تحاليل 540 إجمالى عدد ماتم فحصه من حالات بالقافلة اليوم