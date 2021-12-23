سرقوا آثار فرعونية ورومانية.. حسن راتب دفع ملايين لنائب الجن لتهريب آثار البلد إلى الخارج «تفاصيل»

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لا تزال قضية تهريب الآثار الكبرى التى تزعمها رجل الأعمال حسن راتب، ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين، محل اهتمام قطاعات كبيرة من المواطنين والمهتمين بالشأن العام لما تمثله من خطورة تتصل بتهريب آثار البلاد إلى الخارج.

دوت الخليج

حسن راتب دفع ملايين لنائب الجن للتنقيب على الآثار بالصعيد وتهريبها

وكانت دوت الخليج، قد حصلت فى وقت سابق على نص تحقيقات النيابة العامة فى واقعة تهريب الآثار الكبرى، والتى كان أضلاعها مكونة من رجل الأعمال الكبير حسن راتب، ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين، وواحد وعشرين شخصًا آخرين.

حسن راتب يمول علاء حسانين فى قضية الآثار

وتأتي المحاكمة الدائرة فى اتجاه ما قم به الأشخاص المذكورين، حيث كونوا تشكيل عصابي عمل خلال شهور على التنقيب والمتاجرة فى الآثار، وهذا ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد قرر حبس رجل الأعمال، حسن راتب، 45 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه النائب السابق علاء حسانيني.

هذا وكانت التحقيقات قد كشفت أيضًا توجيه رجل الأعمال، حسن راتب، مبالغ مالية ضخمة إلى النائب علاء حسانين، للتنقيب عن الآثار فى صعيد مصر، ومن ثم التجارة بها والتربح.

كما أنه قد ثبت فى محضر التحقيقات التى حصل عليها دوت الخليج، ما جاء بشأن تهريب المتهمين لآثار فرعونية ورومانية إلى حوالى 42 دولة، كما جرى تقنين الأدوات التى قامت بالحفر وضبط مقاطع فيديو متبادلة.

وفى نص اعترافه، أكد النائب السابق علاء حسانين، المتهم فى القضية أن رجل الأعمال حسن راتب كان يسلم أموال بنفسه إلى الأول للتنقيب عن الآثار بعزبة خير الله.