/667906/مرثا-محروس-تطالب-بمحاسبة-المسئولين-بوزارة-الصحة-لتهاونهم-في-ضبط-تجار-الأعضاء-البشرية

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تهاون إدارة التفتيش في وزارة الصحة حول المنشأت الطبية الخاصة.

دوت الخليج يرصد تعليق مرثا محروس بشأن دور وزار الصحة فى مواجهة تجار الاعضاء

تجارة الأعضاء

وأوضحت مرثا محروس، فى طلب الإحاطة المقدم منها، أنه في ظل حرص الدولة علي تحديث المنظومة الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري تحت عناية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان مدير وصاحب مستشفي الجنزوري بحي الزيتون يمارس تجارة الأعضاء بشكل غير قانوني ونقل أعضاء بمقابل مادي في تهاون واضح من إدارة التفتيش في وزارة الصحة حول المنشأت الطبية الخاصة و هو ما يعد خيانة للامانة الموضوعة علي رقابها”.

مستشفي الجنزوري

يذكر أنه شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التى نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية (قاضي الحريات)، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب.

وتمثل وفد نواب التنسيقية في كل من النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديموقراطي، والدستور.

كما شارك أيضا وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل منظمة اليونسيف بمرور ٧٥ عام على تأسيسها، الذي تم برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

ضم وفد التنسيقية النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.