معلومات الوزراء يرصد موقف مصر فى مؤشر التكنولوجيا الزرقاء لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رصدا لموقف مصر فى مؤشر التكنولوجيا الزرقاء الصادر عن مجموعة النشر إم آى تى تكنولوجى ريفيو أنسايت، بالاشتراك مع شركات أنفوسيس ومورجان ستانلى وأوشين سوبركلستر عام 2021، وذلك فى إطار دوره الذى يقوم به من رصد لمختلف المؤشرات الدولية التى تتناول مصر أو القطاعات المختلفة ذات الأهمية بها.





وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر قد حصلت على المركز الـ 37 من بين 66 دولة فى المؤشر، والذى يقدم تصنيف لـ 66 دولة، لديها محيطات أو سواحل ذات أهمية اقتصادية؛ ويقيس مدى الالتزام باستدامة البيئة البحرية وحماية السواحل، ومراقبة النشاط البحرى، ومدى مساهمتها فى الابتكار التكنولوجى، ومستوى تطبيق الحكومات لسياسات حماية السواحل والحد من التلوث.

وقد جاءت المملكة المتحدة فى المركز الأول على مستوى العالم، تلتها كل من ألمانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وفنلندا، بينما جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا، تلتها مصر ثانيا، ثم السعودية، والمغرب، والكويت.

وقد تم تطوير مؤشر “التكنولوجيا الزرقاء” Blue Technology Barometer بناء على تحليل مجموعات البيانات والمقابلات البحثية الأولية مع مبتكرى التكنولوجيا الزرقاء العالميين، وصانعى السياسات، والمنظمات الدولية لاستدامة المحيطات.