إطلاق المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية «CTO»

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، خلال إطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، إلى تخطى نسب نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية نسبة الـ 98%، مؤكدًا أن مستشفيات الهيئة تعمل بأحدث بروتوكولات علاج فى العالم، وهو ما يساهم فى رفع نسب الشفاء ونجاح التداخلات والعمليات الدقيقة.

وأكد على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات سالفة الذكر، وأن المواطن هو أصدق دليل على ذلك، والذى تخطت نسبة رضائه عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليه نسبة 91%، حيث وفرت مستشفيات هيئة الرعاية الصحية كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، ومنها عمليات تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظات ككل، كعمليات الـ CTO لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية موضوع المؤتمر اليوم، وعمليات أخرى لزراعة واستبدال الصمام الأورطى كالتافى TAVI، لافتًا إلى نجاح 96 عملية لعلاج مرضى القلب باستخدام هذه التقنيات العالمية CTO ، TAVI، بتكلفة 75 مليون جنيه، ولم يتحمل المريض عن العملية الواحدة أكثر من 300 جنيه، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأعلن السبكى، خلال المؤتمر، إطلاق أكاديمية CTO لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الطبية فى مجال علاج أمراض القلب ومنها حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العلاجية، مشيرًا إلى أن العمود الفقرى لنجاح وتقدم الهيئة العامة للرعاية الصحية هو العلم والممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمى والإكلينيكى، ولافتًا إلى أن الهيئة تستقطب أكبر الخبراء الدوليين فى التخصصات والتدخلات الطبية المختلفة لنقل خبراتهم العلمية إلى مستشفيات الهيئة، باعتبار أن هذا الأمر استراتيجى فى الهيئة، وتابع: نهدف لبناء كوادر طبية على أعلى مستوى تتمتع بالكفاءة العلمية لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لجميع المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.

ورحب الدكتور أحمد السبكى، بالمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، على حضوره الكريم نيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لأهم المؤتمرات الدولية التى تنظمها الهيئة بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحى الحكومى والخاص ومجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء الدوليين المتميزين فى معالجة أمراض القلب، مشيدًا بالمجهودات الدائمة لللواء شريف فهمى بشارة والجهاز التنفيذى للمحافظة، ومشاركتهم المتميزة فى إصلاح القطاع الصحى، ومتابعتهم الجادة والمستمرة لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع فى محافظة الإسماعيلية بأعلى مستويات الجودة العالمية.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم هذا الحدث المهم سواء من الجهات المشاركة المعنية بالشأن الصحى، أو من مستشفيات الهيئة، وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد، خبير حالات الإنسداد التام المزمن ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور ياسر صادق، خبير تغيير صمامات القلب عن طريق القسطرة وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، ومعاونيهم على كافة الجهود الاستثنائية التى يقومون بها فى مستشفيات الهيئة عامة، والمستشفيات التابعة للهيئة المتخصصة فى علاج مرضى القلب خاصة، والتى تعد أهم الصروح الطبية بالمحافظات فى علاج الكثيرين من مرضى القلب بأعلى نسب الشفاء وأعلى مستويات الجودة العالمية، موجهًا إليهم التهنئة جميعًا على نجاح النسخة الأولى والثانية من المؤتمر، والتى عقدت خلال شهرى يناير وإبريل الماضى، متمنيًا أن تلاقى النسخة الثالثة من المؤتمر اليوم وغدًا نفس نجاح النسخ السابقة من هذا الحدث المهم.

وتابع: "أن الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع التأمين الصحى الشامل هو اهتمام كبير على المستوى السياسى، وهو الأمر الذى يحتم تدعيم هذا الاهتمام بالمشاركات العلمية ودعم كافة الفاعليات فى القطاع الحكومى والخاص لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصرى".

ولفت إلى أن المؤتمر اليوم ينقل رسالة أمام العالم كله أن كل المصريين وكل القطاعات الحكومية والخاصة ذات المكانة الدولية المتميزة، والجامعات المصرية، وجميع المشاركين بهذا الحدث المهم يعطى رسالة قوية على تكاتف جميع الجهود واهتمامها بنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، واستعادة ثقة المواطن فى القطاع الطبى الحكومى من خلال النظام الجديد، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور طارق رشيد، إلى نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى إجراء العديد من التداخلات والعمليات الدقيقة لعلاج أمراض القلب المختلفة، بأحدث التقنيات العلاجية، ومنها CTO , TAVI , IVUS، وغيرها من العمليات الدقيقة الأخرى وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مضيفًا أن المؤتمرات والفعاليات العلمية التى تقام فى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادة الدكتور أحمد السبكى، والأطقم الطبية فى الأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية المختلفة للهيئة، كان لها دور كبير جدًا فى تعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام الهيئة الإكلينيكية، والذى يؤكده نسب النجاح القياسية المرصودة للتدخلات الطبية والجراحات والعمليات الدقيقة فى علاج أمراض القلب والتى تخطت نسبة 98%.

وتابع الدكتور ياسر صادق، أن المؤتمر تستمر فعالياته على مدار اليوم وغدًا، ويشمل عرض ومحاكاة لأهم الحالات التى تم علاجها عن طريق القسطرة باستخدام تقنية الـ CTO، والمتدربين من الأطباء على استخدام هذه التقنيات فى علاج حالات الانسداد التام المزمن، كما يشمل مزيج من المحاضرات والنقاشات والتدريبات العلمية حول مرض الانسداد المزمن وطرق تشخيصه وعلاجه بأحدث التقنيات CTO، وهو أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج الحالات المعقدة من هذا المرض.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده فى دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل وفق أعلى المعايير العالمية للجودة بالإسماعيلية، حيث تسلمه نيابًة عنه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ.