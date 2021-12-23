بعد افتتاح الرئيس له.. دوت الخليج داخل مستشفى الكبد الجامعى بالمنيا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أجرت كاميرا "دوت الخليج" جولة داخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأطلق إشارة البدء والتشغيل الرسمى له، عبر الفيديو كونفرانس بطاقة استيعابية 206 أسرة، صممت بأحدث الأكواد العالمية، وزودت بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، بما يمثل طفرة نوعية وإسهاما بارزا فى تحسين الخدمات الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا.





وقال الدكتور أيمن حسانين، مدير المستشفيات الجامعية بالمنيا خلال لقاء خاص لـ"دوت الخليج"، إن المستشفى تضم وحدة للاستقبال والطوارئ للتعامل الفورى مع الحالات الحرجة، وعيادات داخلية وخارجية لجميع الأقسام الإكلينيكية، ووحدة للعناية المركزة بطاقة استيعابية 28 سريرا مزودة بأجهزة للتنفس الصناعى ووحدات للغسيل الكلوى، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى وتضم أرقى مناظير الجهاز الهضمى وملحق بها غرفة للتجهيزات، وغرفة للعناية المتوسطة، هذا إلى جانب غرف لإقامة المرضى بطاقة استيعابية 155 سريرا موزعة على خمسة طوابق، بالإضافة إلى تطوير شامل ومتكامل يواكب أحدث التقنيات العالمية داخل معمل التحاليل الطبية. كما يضم المستشفى وحدة للعمليات، تشمل 4 غرف عمليات مجهزة، تحتوى إحداها على غرفتين عمليات متصلتين لعمليات زراعة الكبد، وغرف تجهيز للعمليات والإفاقة وغرف إقامة وغرف للعزل.

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