سفير مصر لدى نيودلهى يجتمع مع كبار رجال الأعمال بالهند (صور)

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند، بعدد من رؤساء وكبار مسئولى الشركات الهندية العاملة فى مصر أو المُهتمة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، فى جلسة خاصة حول "فرص الاستثمار فى مصر" تم تنظيمها بالتعاون مع "اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية" (FICCI).





وقدم السفير المصرى فى هذه الجلسة عرضًا مُتكاملاً حول أبرز التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى منذ بدءتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 وحتى الآن، مؤكدًا أن تلك لإجراءات والإصلاحات الهيكلية ساهمت بشكل كبير فى الحفاظ على مُعدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم التحديات المُرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابًا على إشادات المؤسسات المالية العالمية بأداء الاقتصاد المصرى. كما عرض السفير المصرى المزايا التى تُقدمها مصر كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الهندية أخذاً فى الاعتبارالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى اتخذتها مصر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومُمارسة الأعمال، ومشاريع البنية التحتية التى قامت مصر بتنفيذها خلال السنوات الماضية، وتوافر العمالة الماهرة بأجور تنافسية، وموقع مصر الجغرافى كنقطة انطلاق للنفاذ للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية. كما تناول العرض الحوافز والتسهيلات التيتُقدمها "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وغيرها من المزايا المُتعلقة بموقعها الجغرافى الذى يختصر المسافة بينالهند وأسواقها الرئيسية وما يرتبط به ذلك من تكاليف الشحن والتأمين، وإمكانية النفاذ إلى تلك الأسواق بدون جمارك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى وأفريقياوالمنطقة العربية. من جهتهم، عرض بعض رجال الأعمال وممثلى الشركات الهندية قصص نجاح أعمالهم فى مصر، مُشيدين بأداء الحكومة المصرية فى سرعة مُعالجة وتسوية أية عقبات أو مشاكل تواجه تلك الأعمال.. كما أكدوا استعدادهم لمُشاركة تجاربهم وخبراتهم الاستثمارية مع الشركات الهندية الأخرى، مُعتبرين أن مصر تُعّد من أفضل الدول كوجهة استثمارية بفضل تحسُن مناخ وبيئة الاستثمار وانفتاح السوق على مشاريع جديدة، وهو ما يمنح فرصًا واعدة أيضًا للشركات الكبرى الراغبة فى التوسع فى منطقتى الشرق الأوسط وأإريقيا. كما أشاروا إلى المشاريع العملاقة التي تقوم بها الحكومةالمصرية في مجالات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، وهو الأمر الذى يخلق طلبًا كبيرًا على كل المُنتجات المصنوعة محليًا.

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