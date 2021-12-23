مدبولي: ”أوميكرون” أعراضه أقل وأخف من المتحورات الأخرى سوزان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك سيناريوهات يتم دراستها بشأن منظومة الدعم، وسيكون هناك تصور واضح عند الحكومة المصرية عند إعداد الموازنة المالية الجديدة وقبل شهر أبريل من العام القادم 2022 سيتم تقديمها لمجلس النواب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية مصر الأولى، أن هناك رؤية اقتصادية تتطلب الحفاظ على المكتسبات ولابد من الثبات على المكتسبات وهذا يعد بمثابة تحد كبير.

وأشار إلى أنه كل فترة يقوم فيروس كورونا بخلق متحور جديد منه، لافتاً إلي أنه كان هناك متحور دلتا وكان هناك نوع من الفزع والرعب حول العالم، العالم كله حينها أصبح دلتا أو الغالبية العظمى.

ولفت إلى أنه طبقا للتقارير الطبية الموجودة فإن أوميكرون أسرع من المتحورات الأخرى، ولكنه أقل حدة بكثير منها، معقبا "فى خلال شهور سيكون كل مصابي كورونا عندهم أوميكرون".

وأوضح أن متحور أوميكرون اعراضه أخف وأقل حدة من المتحورات الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة وفرت 115 مليون جرعة لقاح تم إعطاء 53 مليون جرعة ويتبقى 60 مليون جرعة.