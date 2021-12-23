معلومات الوزراء يرصد موقف مصر فى مؤشر التكنولوجيا الزرقاء لحماية السواحل 2021

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد موقف مصر في مؤشر التكنولوجيا الزرقاء الصادر عن مجموعة النشر إم آي تي تكنولوجي ريفيو أنسايت بالاشتراك مع شركات أنفوسيس و مورجان ستانلي وأوشين سوبركلستر عام 2021، وذلك في إطار دوره الذى يقوم به من رصد لمختلف المؤشرات الدولية التي تتناول مصر أو القطاعات المختلفة ذات الأهمية بها.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر قد حصلت على المركز الـ 37 من بين 66 دولة في المؤشر، والذى يقدم تصنيف لـ 66 دولة، لديها محيطات أو سواحل ذات أهمية اقتصادية؛ ويقيس مدى الالتزام باستدامة البيئة البحرية وحماية السواحل، ومراقبة النشاط البحري، ومدى مساهمتها في الابتكار التكنولوجي، ومستوى تطبيق الحكومات لسياسات حماية السواحل والحد من التلوث.
وقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول على مستوى العالم، تلتها كل من ألمانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وفنلندا، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًّا، تلتها مصر ثانياً، ثم السعودية، والمغرب، والكويت.
وقد تم تطوير مؤشر “التكنولوجيا الزرقاء” Blue Technology Barometer بناءً على تحليل مجموعات البيانات والمقابلات البحثية الأولية مع مبتكري التكنولوجيا الزرقاء العالميين، وصانعي السياسات، والمنظمات الدولية لاستدامة المحيطات.
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