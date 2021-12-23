مرتضى منصور: «أنا عايز 3 أو 4 مرشحين ينزلوا ضدي كدا مش هينفع»

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تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الانتخابات في القلعة البيضاء وأحداثها الجارية بعد فتح باب الترشح منذ أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في حديث له موجه للجنة المشرفه على الانتخابات بنادي الزمالك: " أنا عايز 3 أو 4 مرشحين كمان ينزلوا ضدي في انتخابات الزمالك على منصب الرئاسة، واحد بس مش هينفع".

الجدير بالذكر أنه تقدم حتى الأن على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك عمر هريدي فقط، كما سيتقدم مرتضى منصور وقائمته في أخر الاايام من فتح باب الترشيح.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.

موعد انتخابات الزمالك

وتنطلق فاعلية التصويت لإنتخابات مجلس إدارة الزمالك في 20 يناير القادم، حتى 22 من نفس الشهر والتي أعلنها في وقت سابق مرتضى منصور، فور عودته لرئاسة الزمالك في مطلع الشهر الجاري.

وابتعد المحامي الشهير عمر هريدي عن الظهور داخل المشهد الزمالك اوي في الفترات السابقة منذا إن كان عضو في مجلس الإدارة، ولكن ظل أمام الجماهير درع وسيف الكيان في كل مناسبة وظهور مدافعا عن حقوقه وواجباته أمام الجماهير البيضاء .