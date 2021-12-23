/667904/التشكيل-المثالي-للقارة-الإفريقية-لـ-2021-من-قبل-التاريخ-والإحصاء

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التشكيل المثالي للقارة الإفريقية لموسم 2021، والتي شهدت نواجد الفرعون المصري محمد صلاح على رأس قائمة التشكيل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في مركز أفضل مدربي الموسم، بعد تتويج القلعة الحمراء بدوري أبطال أفريقيا، مرتين على التوالي وبطولتي السوبر الإفريقي.

ولم يتواجد في التشكيل المثالي من لاعبي الفراعنه المحترفين والدوليين والمحلين، في التشكيل، غير المحترف محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 15 هدف.

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.