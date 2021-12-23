بدر بانون «السوبر» يقتحم تاريخ أفريقيا بإنجاز فريد من الصعب تكراره

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فاز بدر بانون لاعب النادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر الأفريقي للعام الثالث على التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وساهم بدر بانون المدافع المغربي في فوز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي وأما فريق مغربي أيضا.

شارك بدر بانون الموسم الماضي مع الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي وحصل على البطولة الأولى لكاس السوبر الأفريقي.

ثم عاد اللاعب هذا العام وفاز أمام الرجاء المغربي فريقة السابق بلقب البطولة، بعد مباراة كاراثونية تم حسمها في آخر الدقائة، ليكتب البطولة الثانية له مع الأهلي الخاصة بكأس السوبر الأفريقي.

أما البطولة الأولى كانت مع فريقة السابق الرجاء المغربي في عام 2019 ليكون إجمالي فوز بدر بانون ببطولة كأس السوبر الأفريقي 3 مرات والأمر المميز في هذا الأمر أنهم جاءوا على التوالي.

وبذلك يدخل بدر بانون تاريخ قارة أفريقيا من أوسع أبوابها ويسجل رقم قياسي جديد وفريق من الصعب تكراره بالفوز باللقب لمدة 3 مواسم على التوالي ومع فريقين مختلفين.

الأهلي أمام الأندية المغربية في كأس السوبر الأفريقي «عقدة دائمة»

تمكن النادي الأهلي أن يحقق لقب كأس السوبر الأفريقي بالأمس على حساب فريق الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وتستمر عقد النادي الأهلي مع الأندية المغربية في بطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، ولم يتمكن أحد من إسقاطة نهائياً.

ويأتي فوز النادي الأهلي بكاس السوبر الافريقي، على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقت الأصليي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان نادي الرجاء قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، ولكن سجل منقذ موسيماني طاهر محمد طاهر هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 90 ليتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية والتي فاز بها النادي الأهلي.

تعتبر هذه المرة الثالثة أن يواجه الأهلي فريق مغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتمكن أن يحقق الفوز في المباريات الثلاثة بالرغم من صعوباتها البالغة.

الأهلي والجيش الملكي

في عام 2006 كان النادي الأهلي بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا، وواجه الجيش الملكي المغربي بطل بطولة الكونفدرالية الأفريقي.

وأقيمت المباراة بين الفريقين يوم 24 يونيو عام 2006 وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التعادل السلبي، قبل أن يعود الأهلي للفوز بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة شهدت تألق عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق.

الأهلي ونهضة بركان

العام الماضي كان النادي الأهلي أمام موعد مع ثاني الفرق المغربية للعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز بهدفين مقابل لا شئ.

وأقيمت المباراة يوم 28 مايو 2021 وكان تم تأجيل المباراة من ديسمبر من عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وأقيمت المباراة على ملعب جاسم بن حمد بقطر، وسجل أهداف الأهلي كلا من، محمد شريف وصلاح محسن، ليحقق الأهلي الفوز الثاني على الأندية المغربية في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي والرجاء المغربي

المباراة الثالثة كان الأكثر قوة وشراسة نظراً لخبرات لاعبي الرجاء والتاريخ الكبير لهذا النادي الكبير في المغرب، ولم تكن المباراة سهلة للغاية منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وتمكن الأهلي أن يعود باللقب بعد معاناه شديدة، خاصة مع تقدم الفريق المغربي في المباراة منذ الدقيقة الـ 13 حتى جاء التعادل العادل مع مطلع الدقيقة 90 بأقدام طاهر محمد طاهر.

ولجئ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية وفاز النادي الأهلي بلقب كاس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.

ليؤكد بعد ذلك النادي الأهلي العقدة الدائمة أمام الأندية المغربية في بطولة كأس السوبر الأهلي، وربح المباريات الثلاثة وينتظر المنافس المغربي القادم في بطولة كأس السوبر الأفريقي من أجل السيطرة عليه وتحقيق الفوز، لأن التاريخ حتى الأن يبتسم للمارد الأحمر في مباريات الأندية المغربية.