/667908/مرتضى-منصور-روح-الفريق-رجعت-تاني-بعد-عودتي-للزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول فريق الكرة بعد الفوز على المقاولون مؤخراً بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى خلال حديثه لإعضاء نادي الزمالك: "روح الفريق رجعت تاني خلال مباراة المقاولون الماضية، والروح دى كانت غايبة عن اللاعبين، حتى خلال فوزه ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وأضاف: "اللاعبين عارفين ان فيه انضباط والتزام وفيه رئيس نادي دكر، بيحافظ على حقوق النادي وواقف في ضهرهم" .

وأكمل: "أوجه حديثي للمغرضين ابعدوا عن نادي الزمالك، وبحذرهم من غضب الجمعية العمومية وبقولهم لو رجالة يجوا النادي ولو زيارة حتى لمرة واحدة".

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.