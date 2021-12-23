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شكل قس بمحافظة سوهاج باستخدام عمامته وعمامة الشيخ أسامة السيوطي، علم مصر حيث وضع الأولى تحت الأخيرة فى لافتة إنسانية ذات بعد وطني.

دوت الخليج

«الوطن يجمعنا».. قس وشيخ أزهري يشكلان علم مصر

وخلال مسابقة أوائل الطلبة التي أقيمت بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، بمحافظة سوهاج بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي القس كاراس دولف وكيل مطرانية جرجا، والشيخ أسامة السيوطي، وكيل إدارة أوقاف بندر جرجا، قام القس كاراس بوضع عمامته أسفل عمامة السيوطي، فى مشهد وطني يؤكد على الترابط بين المسيحين والمسلمين.

هذا وأثنى الحضور بهذا الموقف الذي عكس مدى الترابط المتين بين المسيحين والمسلمين فى مصر، وتعبيرًا عن الديمقراطية الدينية.

هذا وانتشرت الصورة الخاصة بالقس كاراس والشيخ السيوطي بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المواطنين بتلك الفكرة التى تؤكد استحالة خلخلة تلك العلاقة بين المسيحين والمسلمين فى مصر.