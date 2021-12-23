عملة موحدة وموافقة على أداء العمرة.. 11 قرار لمجلس الوزراء اليوم الخميس

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حالة من الترقب عاشها المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، للقرارات التي أصدرتها الحكومة، والتي شملت عددًا من المحافظات، وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي، والتي جاء أبرزها الموافقة على قضاء العمرة بالشروط التي وضعتها الحكومة، وفي السطور التالية يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:

دوت الخليج

بدأت القرارت بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

الدولة تخصص 11.9 فدان لمياة الشرب في أسوان

كما خصصت أيضا قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلى، محافظة أسوان من أراضي الدولة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.

وجاء تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت"، وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، جاء ضمن القرارت المصدق عليها، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.

ومن ضمن القرارات التي تم الموافقة عليها إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاماً على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

وموافقة مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

اعتماد المجلس للتوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.

اعتمد مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح.

الموافقة على أداء العمرة بإشتراطات

ومن ضمن القرارات التي وافق عليها المجلس كانت الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

والموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

وجاء آخر القرارات الوزارية الموافقة على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.