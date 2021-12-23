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بالفيديو والصور..

استطاع عيد علي ومحمد علي، شقيقان احد شباب مركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة تقليد عدد المشاهير من الممثلين والمطربين والإعلامين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

التقي موقع دوت الخليج مع الشباب لعرض موهبتهم ومعرفة تفاصيل قدرتهم علي تقليد عدد من الممثلين ومشاهير السنما المصرية.

إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري موهبة جديدة للتقليد والتمثيل بقري محافظة البحيرة

وقال عيد علي البالغ من العمر ٣٧ عاما حاصل على دبلوم التجارة والذي يعمل موظف بالاوقات يقول إنه وجد نفسه عاشق لتقليد الأصوات وبدأ بتقليد أصوات الفنانين الراحلين إسماعيل يس وعبد الفتاح القصري وعادل ادهم وغيرهم من الفنانين منذ الصغر، لاني كنت اعشق الافلام القديمة ومن كتر ماكنت بتفرج عليها بقيت احب اعيش اى شخصية بعملها، ونمت معي الموهبه عندما كانت في فترة الدراسة، بالثانوية التحارية.

مضيفا انهم لديهم مواهب عديدة غير التقليد والتمثيل، ولكن لم نجد من يتبنا موهبتنا.

بينما قال أحمد علي الذي يبلغ من العمر 30 عاما انة تعلم الموهبة من شقيقة عندما كان يقوم بتجسيد عدد من المشاهير امامه بالقرية، وانضم بعد ذلك لفرقة الفنان الراحل محمود الجندى، وبعد ذلك تم عمل قناه علي اليوتيوب، لعرض عدد من الفقرات عليها.

وطالب الشقيقان من الفنان أشرف عبد الباقي ان يتبنا موهبتهم لإحتوائه الشباب الموهوب وتشجيعة لهم.

جامعه دمنهور ضمن العشر الأوائل في مجال الطب البيطري

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاى يعتمد على مجموعة من المعايير لترتيب المؤسسات التعليمية وتشمل:

١- جودة التعليم وتتمثل في عدد الخريجين الحاصلين على جوائز علمية قيمة.

٢- جودة عضو هيئة التدريس وتتمثل في إعداد الحاصلين على جوائز علمية قيمة و المدرجين ضمن قائمة الباحثين العالميين الأعلى إستشهادا بأبحاثهم.

٣- المخرجات البحثية وتتمثل في عدد الابحاث العلمية المنشورة في دوريات علمية عالمية على Web of Science.

ووجه الدكتور عبد الحميد التهنئة لأسرة كلية الطب البيطرى من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين فى مجال العلوم البيطرية لهذا التميز.