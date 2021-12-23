العثور على 13 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا في طنطا

/667917/العثور-على-13-حمارا-مذبوحا-ومسلوخا-في-طنطا

عثر الأهالي في قرية مرحوم بمركز طنطا محافظة الغربية، على 13 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا الجد بجوار مصرف امتداد شرب في نطاق القرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية والطب البيطري لمكان الواقعة لمتابعة أخر الأحداث.

دوت الخليج

كان أهالي قرية محلة مرحوم فوجئوا بالعثور على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً ومسروق منها الجلود والأذن والذيول وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى موقع البلاغ ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال الدكتور حاتم أنور مدير عام الطب البيطري بالغربية، إن المعاينة التي أجرتها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا، أثبتت أخذ الجلود والأذن والذيول للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

وكان أهالي قرىة محلة مرحوم مركز طنطا، عثروا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحا ليصل إجمالي الحمير إلى 33 حماراً خلال الشهر الجاري.

كان النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال إننا "نحتاج إلى وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني لكن أين هو التعليم الفني؟.

وأضاف وهدان خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني "لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين".

نائب لوزير التربية والتعليم:« لا يمكن أن تدار الوزارة بطريقة أننا نغزل برجل حمار »

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع، مدارس التعليم الفني، وكلنا نعرف أنه غير موجود، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا".

وقال وهدان إن "التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، هو الذي عمل ألمانيا الدولة العظمي، هو الذي جعل الدول تتقدم"، مضيفًا " أنا من محافظة بورسعيد ونستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب لأنه عنده تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولونجية حديثة، لابد أن نرى المدارس هل هي أسوار فقط".

من جهته رفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع القانون وقال "أرفض بشكل قاطع هذا القانون في هذا التوقيت، قبل عمل هيئة لقياس التعليم وجودته نوفر الأسباب التي تجعهل التعليم جيد".

قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وأضاف "هذا القانون شبه قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي صدر قانونها في 2006، هي هيئة لقياس جودة التعليم وليس لضمان جودة التعليم، كم مؤسسة تقدمت من 2006 للحصول على الاعتماد؟ هذا تعبير عن حال التعليم في مصر عدم تقدم مؤسسات يعبر عن الحال، المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال 5 سنوات لضمان الاعتماد والجودة، ليس لديها المعلم أو الأبنية التعليمية ولا القواعد الأساسية الوزارة لا يمكن أن تدار بطريقة أننا نغزل برجل حمار".