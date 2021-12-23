بوراك أوزجيفيت بطل مسلسل المؤسس عثمان مهدد بالسجن.. دوت الخليج تكشف التفاصيل

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على مدار ثلاث ساعات وقف النجم التركي بوراك أوزجيفيت بطل سلسلة مسلسل المؤسس عثمان، أمام محكمة بيكوز الجنائية عقب اتهامه بأنه أهان طاقم عمل المسلسل بشكل علني أثناء تصوير جزء جديد من المسلسل، حيث يلعب دور البطولة بالعمل. ومن المتوقع أن يكون العقاب هو السجن المشدد 4 سنوات.

دوت الخليج تكشف تفاصيل أزمة بوراك أوزجيفيت مع طاقم عمل مسلسل المؤسس عثمان

بدأت القصة أثناء تصوير أحد اجزاء مسلسل المؤسس عثمان بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت، وخلال بعض المشاهد الأكشن، غضب بوراك شدة على طاقم العمل وبدأ يصيح بهم ويطلق الشتائم عليهم، مما جعلت أكثر من عامل برفع قضية ضده، يتهمونه خلالها بأنه أهانهم بشكل علني.

أقوال بوراك أوزجيفيت في محكمة بيكوز

حضر بوراك أوزجيفيت برفقة محاميه سيركان توبر، أمام القاضي في محكمة بيكوز، وذلك بحضور أصحاب الشكوى وكانت جلسة سرية لمدة ثلاث ساعات، وقال أحد العاملين: "بوراك خرج من خيمته أثناء أحد المشاهد الذي كان بها إطلاق نار ومشاهد سيوف، وشتم فريق العمل بأكمله وركل المياه، ولم يعتذر بعها على الإطلاق".

فيما قال بوراك أوزجيفيت، أمام المحكمة أنه حاول مصالحة العالمين، إلا أنه فوجئ بأنهم يريدون تعويضًا ماديًا بأموال باهظة، وقال: "كنا نطلق النار في مشهد خطير وكانت السيوف تتأرجح نحونا وطلبت المساعدة إذا حدث لي شيء ما فلا يمكننا مواصلة العمل".

وتابع أوزجيفيت، حديثه وقال: "سقطت من على الحصان ومرضت ثلاث أيام متتالية بسبب الإجراءات التي لم يتم اتخاذها والإهمال، وفي مشهد آخر قالوا لا تصدروا صوتًا فقلت ليس من واجبك أن تغلق الطريق، بل أن تحميني وهنا رُفعت أصواتنا على بعض".

مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي تركي، بدأ عرضه عام 2019، ويحكي عن قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.

من هو بوراك أوزجيفيت؟

بوراك أوزجيفيت هو ممثل تركي ولد في مدينة إسطنبول ومن أبرز أعماله مسلسل المؤسس عثمان، حب أعمى، أسرار البنات، الحب المستحيل، طائر النمنمة.