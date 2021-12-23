الدواء والغذاء الأمريكية تصرح باستخدام عقار شركة «ميرك» ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان أوردته على موقعها الإلكترونى إن هيئة الدواء أصدرت اليوم ترخيصا لاستخدام العقار من إنتاج شركة ميرك فى حالات الطوارىء ولعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى متوسط لدى البالغين فى هيئة حبوب يتم تناولها عن طريق الفم".

وأضافت الهيئة أن العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفى غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.

وشددت هيئة الدواء الأمريكية، على أنه "لا يسمح باستخدام العقار فى الأشخاص دون الـ 18 عاما"، موضحة أن "عقار مولنوبيرافير قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف".