جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان أوردته على موقعها الإلكترونى إن هيئة الدواء أصدرت اليوم ترخيصا لاستخدام العقار من إنتاج شركة ميرك فى حالات الطوارىء ولعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى متوسط لدى البالغين فى هيئة حبوب يتم تناولها عن طريق الفم".
وأضافت الهيئة أن العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفى غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.
وشددت هيئة الدواء الأمريكية، على أنه "لا يسمح باستخدام العقار فى الأشخاص دون الـ 18 عاما"، موضحة أن "عقار مولنوبيرافير قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدواء والغذاء الأمريكية تصرح باستخدام عقار شركة «ميرك» ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.