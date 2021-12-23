 بتكلفة 30 مليون جنيه .. محافظ الجيزة يطلق إشارة بدء تطوير شارع عثمان محرم 

جدة - نرمين السيد - أطلق أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، إشارة بدء توسعة وتطوير ورصف شارع عثمان محرم بطول 3 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى لتسهيل حركة المواطنين بذلك القطاع الحيوى وتحقيق التكامل المرورى مع أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائرى.





يأتى ذلك بالتزامن مع خطة الدولة فى تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائرى وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين على الطريق.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطرق، الأمر الذى انعكس على تحقيق طفرة غير مسبوقة ساهمت فى إحداث تنمية كبيرة بالعديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن شارع عثمان محرم يعد أحد الشريان المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم، ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، مما سيساهم بشكل ملحوظ فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق والتى تستلزم غلق شارع الأهرام واستغلال تلك الشرايين المرورية لأعمال التحويلات.

وأضاف راشد أن أعمال التطوير ستشمل على إزالة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، ورصف طبقة الطريق وتطوير أرصفة المشاه والجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالجيزة، بالتنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة البدء فى تنفيذ الطبقة الرابطة كمرحلة أولى إلى جانب رفع كفاءة شارع مصرف الكنيسة لتيسير الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة، الموقف التنفيذى لأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، موجهًا رؤساء الأحياء المختصة بإنجاز نسب الأعمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

كما وجه المحافظ، بضرورة تطوير كافة المحلات الكائنة أسفل كوبرى ترسا بشكل حضارى وبنموذج موحد لكى تتماشى مع أعمال التطوير التى سيشهدها الشارع، مشددًا بضرورة التنبيه على سائقى سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم أسفل كوبرى ترسا لخدمة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، محمود نور رئيس حى العمرانية، أشرف تامر رئيس حى الطالبية، شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.