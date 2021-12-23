مدبولى يتابع موقف توفير أراضى مبادرة سكن لكل المصريين بعواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، من بينها مقترحات تدقيق الحدود الإدارية لعدد من المحافظات.





وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بعنصر "التخطيط" باعتباره ضمانة رئيسية لحسن استغلال موارد الدولة ومن بينها الأراضى، بما يحقق أهداف التنمية، وكذا يحقق البعد الاقتصاد المنشود، ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة. وشهد الاجتماع استعراض موقف توفير أراضى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، واستصدار القرارات الإدارية الخاصة بها، فضلا عن متابعة موقف توفير الأراضى لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع فى إنشاء هذه المحطات فى المدن والمناطق الساحلية. كما عرض اللواء ناصر فوزى الرؤية المتكاملة للمشروعات التنموية لبوابة مصر الجنوبية، بما يشمل المشروعات العمرانية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وكذا ما يخص مشروعات البنية التحتية، والتى تتضمن رفع كفاءة الموانئ البحرية، أو إنشاء موانئ جديدة، إلى جانب أعمال تنفيذ الطرق الجديدة، ومشروعات السكك الحديدية.

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