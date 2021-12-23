/667921/بعد-زواج-عشر-سنوات-يعتدي-على-زوجته-بالضرب-وتستغيت-من-حسابها-الشخصي

أوضحت «مريم عاطف » عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الأجتماعي«فيس بوك»، «أنا بقالى 10 سنين عايشة المعاناة دي بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من زوجي ومش عارفة أجيب حقى، أنا تعبت وجبت أخري،عيشت معاه عيشة الجواري وللأسف قبلت بكده عشان معتقد "بيتك واولادك " وما ينفعش تنفصلي وانتي شمعة تحترق من أجل الآخرين،قبلت كل ده وقولت ابقي زوجة صالحة،ولكن كنت عايشة في سجن،جوزي مدمن مخدرات وكان دائم التعدي علي، كنت بسكت واقول يمكن ربنا يهدية،ولكن اكتشف بعد مرور 10 سنوات زواج اني دمرت نفسيو أولادي،لما كانوا بيشوفوا والدهم وهو بيعتدي علي والدتهم،مشيره إلي أن أهله كانوا بيستغربوا وقالوا لها أنتي اذاي عايشة معاه احنا تعبنا منه ومش قادرين عليه

بعد زواج عشر سنوات يعتدي على زوجته بالضرب وتستغيت من حسابها الشخصي

حيث ناشدت المجتمع بحديثها قائلة :أنا اختكم في الأنسانية ارجوكم اقفوا جنبي ».. «مريم عاطف شاكر» تبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمة بمحافظة بني سويف، متزوجة ولديها 4 أطفال، بتوجية استغاثتها، عبر صفحتها بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" إلي المسؤولين والكنيسة،بسبب تعرضها للعنف والاعتداءات المتكررة عليها من قبل زوجها وتهديدها بالقتل.

واضافت كنت اعيش انا والمدعو زوجي مع والدتي نظراً لأنه كان دائم الخلاف مع والده فقام بطردة من المنزل،ومنذ حوالي 3 شهور قررت الأنفصال،لكنه قابل ذلك بالرفض وقام حينها بالتعدي علي بعد أن قيد يدي في قدماي وانهال علي بالضرب المُبرح،ولم استطع الخروج من المنزل كي احرر له محضرًا او استغيث بأحد.

واستكملت انتظرت في يوم حتي خرج فقمت بتغيير مفاتيح المنزل،وقولت له مش هعيش معاك،هددني حينها قائلاً«هولع فيكي هشوه وشك بمية نار».

اعتدي عليا ولما جيت اعمل محضر قالي هشوه وشك بمية نار .

وقالت لدي 4 ابناء منهم طفلان يعيشان معي، ولد عام ونصف وبنت ثلاث سنوات، خرجت من المنزل كي اشترب لهم لبن من السوبر ماركت،فوجئت به اثناء عودتي إلي المنزل يقف امام باب الشقة،ثم اعتدي علي بطريقة وحشية "بعصا" كان ممسك بها ولم يتركني حتي هشم وجهي واغرقت دمائي سلم المنزل، اردت أن اذهب إلي قسم الشرطه كي اقدم بلاغًا لقيتوا جايب ميكروباص محمل بالبلطجية وقالي لو روحتي هرش عليكي مية نار. موجها إستغاثتها للمجتمع بالوقوف بجانبها .