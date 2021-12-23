/667922/إيمي-سمير-غانم-تدعم-شقيقتها-برسالة-مؤثرة-ربنا-يوفقك-بحبك

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل وذلك في السطور الاتية.

وقامت الفنانة ايمي بالتعليق علي الصورة :«ربنا يوفقك و يكرمك بحبك».

و قد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة ايمي سمير غانم، و هي ترتدي الحجاب، و أثيرت الشائعات عن اعتزالها الفن و ارتداء الحجاب.

و قد تبين بعد ذلك أن الصفحة المنسوب اليها هذه الصورة صفحة غير موثقة أو رسمية، كمات تبين أن هذه الصورة المتداولة الان قديمة وكانت اثناء تواجدها في الحرم المكي في وقت ماضي.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة من صندوق الذكريات

من جانبه، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز في يوم الجمعة، متمنية لجمهورها ومتابعيها يوم ملئ بالحنية والسعادة كوالديها.

نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم في يوم الجمعه ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرًا".

وأضافت: "بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي.. وسعادة وضحك وحب زي بابي".

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.