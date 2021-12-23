البنك الأهلي يقسو على المريخ السوداني بثلاثية ودية استعداداً لسموحة

/667924/البنك-الأهلي-يقسو-على-المريخ-السوداني-بثلاثية-ودية-استعدادا-لسموحة

حقق البنك الأهلي الفوز على المريخ السوداني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء ودي جمع بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم المريخ بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما الظهير الأيسر أحمد آدم بيبو ولاعب المحور عمار طيفور.

ولكن فريق البنك الأهلي حول خسارته إلى فوز بتسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني.

افتتح البنك الأهلي سجل التهديف له في المباراة على المريخ السوداني، محمود السيد من ضربة رأس رائعة.

وأضاف محمد لعبة الهدف الثاني، للبنك الأهلي والتعادل في اللقاء من تسديدة صاروخية.

البنك الأهلي والمريخ السوداني

وإختتم أسامة فيصل لاعب البنك والمنتخب الوطني الأول سجل التهديف في المباراة.

وجمع لقاء اليوم بين البنك الأهلي والمريخ السوداني استعداداً وتأهيل لكلا الفريقين، من انطلاقة الدوري السوداني للمريخ، والبنك لمواجهة سموحة بالجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي البنك الأهلي مع سموحة الأربعاء المقبل في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي وغزل المحلة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح غزل المحلة رصيد الأهداف في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمرر المباراة، عن طريق يحيى حامد، من خلال ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء أحمد عفيفي مرر الكرة ليحيى حامد الذي سدد الكرة مباشرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

سجل محمد هلال الهدف الأول له في المباراة، والتعادل للبنك الأهلي أمام غزل المحلة، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ركلة جزاء.

موقف الفريقين في الدوري

حل البنك الأهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة، من أصل 7 مباريات، فيما يحل غزل المحلة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، من أصل 7 مباريات.