الزمالك مكتمل الصفوف في مران اليوم استعداداً لغزل المحلة

/667925/الزمالك-مكتمل-الصفوف-في-مران-اليوم-استعدادا-لغزل-المحلة

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك جميع لاعبي الفريق في التدريبات استعداداً للمواجهة الهامة القادمة أمام المحلة.

مرتضى منصور: روح الفريق رجعت تاني بعد عودتي للزمالك

وأجتمع كارتيرون بالاعبين قبل بداية المران، مشدداً عليهم تحقيق الفوز في المباريات القادمة وتقديم أداء مميز لإسعاد جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة.

وحفظ كارتيرون اللاعبين بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها خلال مباراة غزل المحلة، حيث يسعى المدرب الفرنسي للفوز في اللقائات القادمة لمنافسة الأهلي على لقب الدوري.

خاص.. معسكر الزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء

أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي.

بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة.

وكشف مصدر مسؤول من نادي الزمالك لـ دوت الخليج، أن الفريق سيرفض المشاركة على هذا الحال ولم يلعبوا أمام أحد فرق ناشئين أندرلخت، وسيطالبون الشركة الراعية بإلغاء المعسكر ودفع الشرك الجزائي إذا لم يشارك فرق قوية أخرى بعد إعتذار بازل وأندرلخت.

وفي جانب أخر تبحث الشركة الراعية عن فرق أخرى للمشاركة، وإذا لم ينجوا في إيجاد فرق أخرى للمشاركة سيأخذون قرار بإلغاء معسكر الإمارات.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.