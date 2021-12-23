/667927/عمر-كمال-يخدع-الجمهور-بخطوبته-طرح-مهرجان-انتي-قلبي-وربنا-فيديو

طرح منذ قليل المطرب عمر كمال مهرجان انتي قلبي وربنا، عبر قناته على بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي يغنيها برفقة المطربة شيماء المغربي. وذلك بعد أن خدع الجمهور بصور اوحت بأنه تقدم لخطبتها.

دوت الخليج تنشر تفاصيل مهرجان انتي قلبي غناء عمر كمال وشيماء المغربي مهرجان انتي قلبي وربنا يعد مهرجان انتي قلبي وربنا من غناء عمر كمال وشيماء المغربي، وهو من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو. كلمات أغنية انتي قلبي وربنا عمر كمال انتي قلبي وربنا نسيتيني العكننه تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجه ف دنيتي انتي اصلا ضحكتي وبامانه انتي الامانه نفسي اخد فرصتي متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال انتي فيلم وانا البطل ياللي احلي من العسل مش هغيب انا مش هسيب حتي لو كان اي حصل مرحب بيكي ف كوكبي كوره جاتلي ف ملعبي ايوا حابسك جوه قلبي صعب انك تهربي وقول للي سابنا فراقك عاجبنا بعدك كسبنا نفسينا ف مايجيش يزن يفضل يرن هنحنً للي يراعينا يا ناكر جميلنا بكره هتجيلنا هنقولك امشي هوينا غيرك خد مكانك انتهي زمانك الجي مش ليك دا لينا كل حاجه فيك قمر كلو لادا وانت الهامر لما اجيبً م الدنيا اخوي ضحكتك تديني باور ليك كاريزما معينه انت حاجه مش ممكنه مهما شوفت شايفاك بقلبي مش بحب غيرك انا متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال غيري مني وولعي صعب جدا تلمعي استحاله تقابلي ستك انتي اخرك تسمعي كل استوريهاتك كدا مني ليه متنكده اهدي حبه لتطبي ساكته متعمليش ف نفسك كدا وقول للي سابنا فراقك عاجبنا بعدك كسبنا نفسينا ف مايجيش يزن يفضل يرن هنحنً للي يراعينا يا ناكر جميلنا بكره هتجيلنا هنقولك امشي هوينا غيرك خد مكانك انتهي زمانك الجي مش ليك دا لينا خطوبة عمر كمال المزيفة يشار إلى أن عمر كمال خدع الجمهور خلال الأسابيع الماضية، بنشر صور له برفقة المطربة شيماء المغربي، وكان يكتب انتي قلبي وربنا، واوحى أنه تقدم لخطبتها. كما نشر فيديو وهو يقوم بمفاجأة لشيماء على ضفاف النيل، حتى فوجئ الجمهور بأنها دعاية من عمر كمال لمهرجان انتي قلبي وربنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال يخدع الجمهور بخطوبته.. طرح مهرجان انتي قلبي وربنا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.