/667928/اتحاد-الكرة-يبلغ-الفيفا-بغلق-باب-الترشح-بالإنتخابات

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر اجراؤها يوم 5 يناير المقبل وذلك وفق المخطط الزمني الذي وضعه الاتحاد المصري واعتمده الاتحاد الدولي وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر الحالي بإعلان الأسماء النهائية لجميع المرشحين بعد مراجعة أوراقهم وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة ، وابلاغ الاتحاد الدولي بالإعلان النهائي للمرشحين في اليوم نفسه وفق طلب الاتحاد الدولي.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل عن الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الرتشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة اليوم بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.