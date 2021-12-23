موعد عرض الحكاية الأخيرة من مسلسل الا انا.. عن بطلات الأوليمبياد

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يستعد الجمهور لمشاهدة الحكاية التاسعة والأخيرة من مسلسل إلا أنا عقب نجاح حكاياته السابقة، حيث يعرض حكاية تقلها دهب على قناة DMC بداية من يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر.

دوت الخليج تكشف موعد عرض وتفاصيل حكاية تقلها دهب مسلسل الا انا

موعد عرض مسلسل الا انا حكاية تقلها دهب

تبدأ قنوات dmc بعرض حكاية تقلها دهب، بداية من يوم السبت المقبل وهي الحكاية التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا.

مسلسل الا انا حكاية تقلها دهب

حكاية تقلها دهب من مسلسل الا انا تسلط الضوء على قصة حياة البطلات الأوليمبياد الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبدالحليم وسارة عبدالرحمن وهلا السعيد.

مسلسل الا انا

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

حكاية تقلها دهب

تجسد الفنانة هند عبدالحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتية في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبدالرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسيد شخصية المصارعة سمر حمزة.

حكايات مسلسل إلا أنا

يشار إلى أن قناة dmc عرضت على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" و"بالورقة والقلم" و"بدون ضمان" و"على الهامش" و"حكايتي مع الزمان" وكذلك "يبقى الأثر" و"طعم الدنيا" و"حلم حياتي".

مواعيد عرض حكاية تقلها دهب على قناة DMC

تذاع حكاية تقلها دهب من مسلسل إلا أنا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.