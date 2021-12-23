زغرودة إسعاد يونس.. تفاصيل صلح بهاء سلطان ونصر محروس على يد صاحبة السعادة (فيديو)

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تشتهر حكاية الخلاف بين الفنان بهاء سلطان و المنتج نصر محروس، الا أن يأتي ظهورهم لأول مره منذ سنوات طويله بسبب الخلافات المعروفة بينهم، هذه الخلافات التي وصلت لتجميد عمل الفنان بهاء سلطان وعدم اطلاقة لأي أغاني خلال الفترة الماضية.

و تعتبر إسعاد يونس لها فضل كبير بشأن هذا الصلح بينهم، لأنها أول من عرض قضية الخلافات بينهم علي الجمهور، و التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، وناشدت الفنانة اسعاد يونس المنتج نصر محروس مالك شركة فري ميوزيك يانهاء خلافاته مع بهاء سلطان ليعود الي جمهوره مرة أخري بدلا من تجميده و عدم تواجده علي الساحة.

و يرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل انهاء الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس وذلك خلال السطور القادمة.

إسعاد يونس صاحبة الفضل في انهاء الخلاف

ليحدث ما تخطط له الاعلامية و الفنانه اسعاد يونس، حيث نشرت حلقتها الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة" خلال هذه الأيام، وكان ضيوفها في هذه الحلقة الفنان بهاء سلطان و المنتج نصر محروس.

زغرودة إسعاد يونس احتفالا بفض الخلاف

وأشتمل البرومو علي لحظة انهاء الخلاف بينهم و بعد العديد من السنوات، حيث ظهرت اسعاد يونس و هي تقول للمنتج نصر محروس :"لو جبتلك بعهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتقوم اسعاد يونس بـ" زغرودة" داخل الأستوديو.

و عرضت اسعاد يونس من خلال برومو الحلقة لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي قام فيه بالتوقيع علي ورقة الصلح و التنازل عن أي حق له، وقام الفنان بهاء سلطان بشكر اسعاد يونس بعد مساعدته علي انهاء تلك الأزمة التي طالت الي سنوات عديدة.

وعلق الحساب الرسمي لقناة dmc عبر facebook قائلا: "لحظة الصلح التاريخية بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس انتظروها في حلقة خاصة ومميزة مع #صاحبة_السعادة و ذلك يوم الإثنين القادم الساعة 11 مساء".

تعليقات الجمهور بعد عرض البرومو

أشاد جميع التعليقات بفرحته الشديدة لعودة بهاء سلطان مرة أخري للغناء، معبرين عن فرحتهم الشديدة بهذا الخبر.

و ذكر تعليق اخر “أخيرا الصلح خير”.

و في تعليق اخر :”اخيرا هنسمع صوته تاني كل الاحترام لنصر محروس”.

كما أن هناك تعليقات كثيرة عبرت عن سعادة الجمهور للصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.