أبو الغيط مع رئيسة برلمان البحرين: للمملكة دور مهم فى تعزيز العمل العربى

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التأكيد على دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين فى مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط ثمن فى هذا الإطار الدور الهام، الذى تلعبه البحرين فى تعزيز العمل العربى المشترك، والحفاظ على الهوية العربية وركائزها، فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية فى هذا الخصوص.