جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التأكيد على دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين فى مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط ثمن فى هذا الإطار الدور الهام، الذى تلعبه البحرين فى تعزيز العمل العربى المشترك، والحفاظ على الهوية العربية وركائزها، فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية فى هذا الخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط مع رئيسة برلمان البحرين: للمملكة دور مهم فى تعزيز العمل العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.