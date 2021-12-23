إنفوجراف.. خطة تطوير المنتجات العسكرية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف خطة تطوير المنتجات العسكرية وزيادة الطاقة الإنتاجية: ونجحت وزارة الإنتاج الحربى فى تطوير بعض المنتجات مثل القاذف الصاروخى BM21، والبندقية الآلية 7.62 * 39، وعربات التطهير الكيميائى المتعددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى.

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