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إنفوجراف.. طفرة فى إيرادات نشاط الإنتاج الحربى خلال 2021

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سمر مدكور 2021-12-23 19:36 0 تبليغ

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وزارة الإنتاج الحربى
جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الإنتاج الحربى، إنفوجرافا يوضح إنجازات الوزارة فيما يتعلق بإيرادات النشاط.

إنفوجراف.. طفرة فى إيرادات نشاط الإنتاج الحربى خلال 2021

وتضمن الإنفوجراف إيرادات نشاط الوزارة خلال 2020/2021، حيث حقق نحو 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه لعام 2019/2020، بزيادة 28%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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