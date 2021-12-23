إنفوجراف.. طفرة فى إيرادات نشاط الإنتاج الحربى خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الإنتاج الحربى، إنفوجرافا يوضح إنجازات الوزارة فيما يتعلق بإيرادات النشاط.



جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الإنتاج الحربى، إنفوجرافا يوضح إنجازات الوزارة فيما يتعلق بإيرادات النشاط. وتضمن الإنفوجراف إيرادات نشاط الوزارة خلال 2020/2021، حيث حقق نحو 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه لعام 2019/2020، بزيادة 28%.

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