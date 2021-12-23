رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: متحور ”أوميكرون” سريع وأعراضه أقل 50% عن ”دلتا”

أكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، أن فيروس كورونا سيكون مثل الإنفلونزا ويكون مرضا موسميا".

وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن الحصول على التطعيم يخفف من أعراض كورونا ولكنه لا يمنع الإصابة بالمرض معلقا ، انا أخدت التطعيم 3 مرات وجالى كورونا ولو مخدتش التطعيم كنت مت”.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بدون حظر، عبر فضائية صدى البلد، ، أن هناك دولا كبيرة في أوروبا تؤكد أن بعض وسائل الإعلام “تضخم موضوع متحور أوميكرون.

وأكمل عبد الصمد، أن أعراض أوميكرون خفيفة بنسبة 50% عن أعراض متحور دلتا، ولكن مشكلة أوميكرون أنه سريع الانتشار .

وبين أن انجلترا عملت مليون pcr بالأمس وبيعملوا مليون تطعيم وهو ما يبين أعداد الإصابات الضخمة.