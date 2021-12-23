أكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، أن فيروس كورونا سيكون مثل الإنفلونزا ويكون مرضا موسميا".
وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن الحصول على التطعيم يخفف من أعراض كورونا ولكنه لا يمنع الإصابة بالمرض معلقا ، انا أخدت التطعيم 3 مرات وجالى كورونا ولو مخدتش التطعيم كنت مت”.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بدون حظر، عبر فضائية صدى البلد، ، أن هناك دولا كبيرة في أوروبا تؤكد أن بعض وسائل الإعلام “تضخم موضوع متحور أوميكرون.
وأكمل عبد الصمد، أن أعراض أوميكرون خفيفة بنسبة 50% عن أعراض متحور دلتا، ولكن مشكلة أوميكرون أنه سريع الانتشار .
وبين أن انجلترا عملت مليون pcr بالأمس وبيعملوا مليون تطعيم وهو ما يبين أعداد الإصابات الضخمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: متحور ”أوميكرون” سريع وأعراضه أقل 50% عن ”دلتا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.