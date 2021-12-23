السياحة: تعديل عقود وترقية 9 آلاف موظف

أكدت وزارة السياحة والآثار تعديل الشكل التعاقدي لـ 4246 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار نقلا من الباب السادس وبند أجر نظير العمل إلي الباب الأول أجور بموازنة المجلس وذلك تمهيدا للتثبيت علي درجات مالية دائمة، مشيرة إلى أنه تم ترقية عدد 5791 موظفا ًبالمجلس الأعلي للآثار بالمستويات الوظيفية الأعلى مباشرة وندب أول وكيل دائم للوزارة من أبناء الوزارة.

وأضافت الوزارة خلال تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١، أنه تم صدور قرارين وزاريين بإلحاق اثنين من أبناء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في وظيفة ملحق سياحى بمكتبى الهيئة في برلين ولندن (آخر قرارات إلحاق بالمكاتب الخارجية كانت صادرة في عام 2017). وتم استلام الملحق السياحى بمكتب برلين في 3 سبتمبر 2021، وفي لندن في 30 سبتمبر.

أما فيما يخص التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في الوزارة والقطاع فقد قامت الوزارة بتدريب حوالى 24723 من العاملين بقطاع السياحة والوزارة في عدة مجالات منها صحة وسلامة الغذاء، التفتيش على جودة الخدمات، الأغذية والمشروبات، التوعية البيئية، الإشراف الداخلي، العمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، إدارة الأزمات، الاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، التفسير المتحفي، إدارة المواقع التراثية، السياحة المستدامة، اتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين، وأصحاب البازارات، وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية (برنامج سفراء السياحة).

وعن رفع الوعى السياحى والأثري لدى المواطنين تم إطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعى السياحى والأثري لاسيما بين الأطفال وطلبة المدارس، ومنها على سبيل المثل: برنامج "بصيرة الفن" – برنامج "آثارك حقك تعرفها" – مبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – برنامج "ملوك الموكب" على هامش فعالية موكب نقل المومياوات الملكية – مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمى – مسابقة "صورة وفزورة" للأطفال أقل من 12 عام – ورشة افتراضية لتعليم الهيروغليفية للأطفال من خلال برنامج زووم.

علاوة على تنظيم مجموعة من الزيارات إلى قصر البارون، وقصر المانسترلى بالمنيل، والمتحف القومى للحضارة المصرية، وتنظيم رحلات للمتاحف والمناطق الأثرية للأطفال بلا مأوى .

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الى تنظيم ورش توعية ورصد الاحتياجات لتأهيل العنصر البشري بالمجتمعات المحلية بالقاهرة التاريخية ومحافظة الأقصر، وتنظيم 80 ندوة توعوية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأخلاقيات السياحة – المقومات السياحية – الاكتشافات الأثرية الحديثة بالإضافة الى تنظيم 100 رحلة توعوية تبادلية بين المحافظات تضم مختلف الفئات (طلبة المدارس والجامعات – الأيتام – ذوى الهمم – المرأة المعيلة – الجيش الأبيض.