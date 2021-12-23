اتحاد الكرة يبلغ FIFA بغلق باب الترشيح لانتخابات الجبلاية وأسماء المرشحين

أبلغ الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح الإثنين الماضى، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل وذلك وفق المخطط الزمنى الذى وضعه الاتحاد المصرى واعتمده الاتحاد الدولي وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر الحالي بإعلان الأسماء النهائية لجميع المرشحين بعد مراجعة أوراقهم وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة ، وإبلاغ الاتحاد الدولي بالإعلان النهائي للمرشحين في اليوم نفسه وفق طلب الاتحاد الدولي

تشهد انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 5 يناير تواجد مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمراقبة انتخابات الجبلاية التي تشهد منافسة بين قائمتين، حيث تقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان الأولى برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فيما تضم القائمة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

من المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.