/667919/محترفي-الدوري-المصري-قائمة-بوركينا-فاسو-النهائية-لكأس-أمم-أفريقيا-2021

أعلن البوركينابي كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم، قائمة فريقه، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة لاعبان من الدوري المصري، حيث يتواجد لاعب وسط الاتحاد السكندري، سعيدو سيمبوري، وجناح بيراميدز، إريك تراوري.

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في المجوعة الأولى رفقة المُضيف الكاميرون، بجانب الرأس الأخضر فضلًا عن إثيوبيا.

قائمة بوركينا فاسو لكأس أمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: فريد أويدراوجو (واغادوغو البوركينابي)، هيرفي كوفي (شارلوا البلجيكي)، يليان نيكيما (جو أهيد إيجلز الهولندي)، بوبكارس ساواجودو (دوان البوركينابي).

خط الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني)، إيسوفو دياو (نهضة بركان المغربي)، ستيف ياجو (إيل ليماسول القبرصي)، سومايلا واتارا (الرجاء المغربي)، عباس أولا تراوري (هورويا كوناكري الغيني)، ناصر ديجيا (بازل السويسري)، باتريك مالو (حسنية أغادير المغربي)، هيرمان نيكيما (ساليتاس البوركينابي).

خط الوسط: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري)، إسماعيل ودراوجو (باوك اليوناني)، جوستافو سنجاري (كويفلي الفرنسي)، دارماني نيكيما (هورويا كوناكري الغيني)، بلاتي توريه (إسكلستونا السويدي)، أداما جيرا (راسينج الإسباني).

خط الهجوم: دانجو واتارا (لوريان الفرنسي)، حسن باندي (إيسترا الكرواتي)، بدول تابسوبا (ستاندر دو ليج البلجيكي)، إيريك تراوري (بيراميدز)، محمد كوناتيه (أخمات جروزني الروسي)، سيريل بايالا (أجاكسيو الفرنسي)، جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي)، زكريا سانوجو(أرارات الأرميني)، جيان بوتي كوامي (يانج أفريكانز التنزاني).

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.