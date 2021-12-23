/667933/سعد-لمجرد-بـ-جلابية-حوامل-في-حفله-الأخير-الجمهور-على-وش-ولاده--فيديو

احيا المطرب سعد لمجرد حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبي في الإمارات العربية المتحدة، وخلال هذا الحفل فوجئ الجمهور بخروج سعد لمجرد بملابس غريبة وهي جلابية فضفاضة وصفها البعض بأنها ملابس سيدات حوامل. مما جعل الجمهور يسخر منه.

دوت الخليج ترصد تعليقات الجمهور على اطلالة سعد لمجرد الغريبة

كتب إحدى متابعات سعد لمجرد على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "دي علامات الساعة باينها".

كما علق الصحفي أيمن سليم وكتب: "إزاى ينزلوا سعد لمجرد يحيى حفلة و هو على وش ولادة كده".

ومن التعليقات أيضًا: "هو سعد لمجرد لابس فستان حمل".

كما أن أحد مستخدمي موقع تويتر كتب: "الواد سعد لمجرد اتجنن وسرق جلبية خالتى فهيمة و وراح يغنى بيها".

قصة ملابس سعد مجرد الغريبة

بالبحث وجدنا أن الملابس الذي ظهر بها سعد لمجرد في حفلته بدبي، هي من التراث المغربي، وارتداها كي يكون مرتاحًا أثناء غناءه على المسرح. وقال عن هذا الجلباب: "تم تصميمه في مراكش وهو مغربي ولكنه غير مألوف".

أخر أعمال سعد لمجرد

يشار إلى أن أخر أعمال سعد لمجرد، كان فيديو كليب انتي حياتي مع فرقة حياتي والتي حققت أكثر من مع فرقة حياتي والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة.