/667935/أحمد-عيد-عبد-الملك-يهاجم-ممدوح-عباس-زهقتنا-عيش-حياتك-بعيد-عن-الزمالك-شوية

شن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق هجوماً عنيفاً، على ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بعدما تقدم الأخير بطعن على فتح باب الترشح للانتخابات بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو ليه الاستاذ ممدوح عباس بعد ما فشل في اداراة النادي و بوظ كل حاجة وقت ما كان متواجد معملش نفحة للنادي و عمال يخلق مشاكل للنادي و هو برة".

‏وزاد: "عاوز ايه تاني محدش لا جوة النادي من الاعضاء و لا من الجماهير حابب انك تكون متواجد يا ريت تكون وصلت زهقنا بقي عيش حياتك بعيد عن النادي شوية".

وأختتم قائلاً: "و الكلام مش ليك بس لاي حد بيحاول يخرب في النادي سواء موجود حالياً او كان متواجد قبل كدة سيبو النادي يشم نفسه شوية”.

خاص.. معسكر الزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء

أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي.

بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة.

وكشف مصدر مسؤول من نادي الزمالك لـ دوت الخليج، أن الفريق سيرفض المشاركة على هذا الحال ولم يلعبوا أمام أحد فرق ناشئين أندرلخت، وسيطالبون الشركة الراعية بإلغاء المعسكر ودفع الشرك الجزائي إذا لم يشارك فرق قوية أخرى بعد إعتذار بازل وأندرلخت.

وفي جانب أخر تبحث الشركة الراعية عن فرق أخرى للمشاركة، وإذا لم ينجوا في إيجاد فرق أخرى للمشاركة سيأخذون قرار بإلغاء معسكر الإمارات.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.